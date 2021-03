Michael Schumacher, a dare l’annuncio è il figlio (Di lunedì 22 marzo 2021) Il conto alla rovescia che porta al Gran Premio del Bahrain inizia per Mick Schumacher con i "festeggiamenti" per il suo ventiduesimo compleanno. Difficile però che il pilota tedesco si conceda distrazioni in un passaggio-chiave della sua carriera: il debutto in Formula Uno con tutti i rischi annessi e soprattutto connessi alla pesantissima eredità del padre Michael. Al quale Mick "dedica" - con tanto di spiegazione di suo pugno - la scelta del proprio numero di gara. "Ho deciso di correre con il 47 per diverse ragioni, che ne fanno il mio numero ideale. Il mio numero preferito è il 4. Mi riconosco in tutti i suoi significati: responsabilità, sete di conoscenza, determinazione. Il 7 invece sta per mio padre. È il numero che lui sceglieva sempre. Non da ultimo perché è il totale dei suoi titoli iridati. Il 4 ed il 7 sommati compongono un'unione ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 marzo 2021) Il conto alla rovescia che porta al Gran Premio del Bahrain inizia per Mickcon i "festeggiamenti" per il suo ventiduesimo compleanno. Difficile però che il pilota tedesco si conceda distrazioni in un passaggio-chiave della sua carriera: il debutto in Formula Uno con tutti i rischi annessi e soprattutto connessi alla pesantissima eredità del padre. Al quale Mick "dedica" - con tanto di spiegazione di suo pugno - la scelta del proprio numero di gara. "Ho deciso di correre con il 47 per diverse ragioni, che ne fanno il mio numero ideale. Il mio numero preferito è il 4. Mi riconosco in tutti i suoi significati: responsabilità, sete di conoscenza, determinazione. Il 7 invece sta per mio padre. È il numero che lui sceglieva sempre. Non da ultimo perché è il totale dei suoi titoli iridati. Il 4 ed il 7 sommati compongono un'unione ...

