Michael Keaton spiega perché potrebbe non recitare in The Flash (Di lunedì 22 marzo 2021) L'attore Michael Keaton ha spiegato i motivi per cui potrebbe non recitare in The Flash, il film che verrà diretto da Andy Muschietti. The Flash dovrebbe avere nel proprio cast Michael Keaton, ma l'attore ha ammesso che la sua partecipazione al film potrebbe saltare a causa degli impegni e della pandemia. L'attore dovrebbe avere un ruolo importante nel progetto diretto da Andy Muschietti e apparire in una versione stile mentore nel nuovo capitolo della storia di Barry Allen. Michael Keaton, parlando di The Flash, ha però ammesso: "Ho bisogno di pensarci un minuto perché sono così fortunato e ho così tanti progetti a cui pensare ora. Sono davvero pieno ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021) L'attorehato i motivi per cuinonin The, il film che verrà diretto da Andy Muschietti. Thedovrebbe avere nel proprio cast, ma l'attore ha ammesso che la sua partecipazione al filmsaltare a causa degli impegni e della pandemia. L'attore dovrebbe avere un ruolo importante nel progetto diretto da Andy Muschietti e apparire in una versione stile mentore nel nuovo capitolo della storia di Barry Allen., parlando di The, ha però ammesso: "Ho bisogno di pensarci un minutosono così fortunato e ho così tanti progetti a cui pensare ora. Sono davvero pieno ...

