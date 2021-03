Linea Myrtillus Cares | una scelta di salute e bellezza!

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Fanano, Modena 22 marzo 2021) - I prodottifanno parte di una Grazie alla presenza di composti attivi, come l'acido ascorbico e gli antociani, questi preparati sono in grado di stimolare la circolazione sanguigna e di rallentare i processi d'invecchiamento cellulare. Il mirtillo nero è un frutto da cui si estraggono alcuni composti impiegati per potenziare la funzionalità dei capillari, soprattutto a livello della vista, verso la quale si rivelano agenti protettivi estremamente efficaci. Questadi dermocosmesi comprende prodotti biologici sia per il corpo, sia per il viso, il cui ruolo è quello di detergere, nutrire, idratare e proteggere la pelle anche in condizioni di stress ambientali e climatici. La Scienza dellacomprende il settore delle vendite on-line della Farmacia Bergamini, che ...