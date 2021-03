Johnny Depp: Amber Heard non ha donato i soldi del risarcimento (Di lunedì 22 marzo 2021) Johnny Depp lo scorso novembre ha perso la causa per diffamazione con il britannico The Sun che l’aveva definito, in un articolo a lui dedicato, “picchiatore di mogli”. A sostegno della sua tesi il quotidiano aveva chiamato come testimone proprio Amber Heard, l’ex moglie. Il giudice l’ha ritenuta affidabile, stabilendo che secondo la corte ci fu violenza domestica su di lei da parte dell’ex marito. E a nulla sono valse le testimonianze dei domestici secondo cui Johnny Depp mai l’aveva toccata, anzi. Era lei che gli faceva continuamente dispetti, come aver fatto “popò” sul loro letto matrimoniale. Ora Johnny Depp ha deciso di minare pubblicamente la credibilità di Amber Heard. Ha infatti dichiarato che lei non ha ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021)lo scorso novembre ha perso la causa per diffamazione con il britannico The Sun che l’aveva definito, in un articolo a lui dedicato, “picchiatore di mogli”. A sostegno della sua tesi il quotidiano aveva chiamato come testimone proprio, l’ex moglie. Il giudice l’ha ritenuta affidabile, stabilendo che secondo la corte ci fu violenza domestica su di lei da parte dell’ex marito. E a nulla sono valse le testimonianze dei domestici secondo cuimai l’aveva toccata, anzi. Era lei che gli faceva continuamente dispetti, come aver fatto “popò” sul loro letto matrimoniale. Oraha deciso di minare pubblicamente la credibilità di. Ha infatti dichiarato che lei non ha ...

