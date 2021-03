Jimmy Butler | 5 cose che non sai del campione dell' NBA

(Di lunedì 22 marzo 2021)ora lo ammette: certe vecchie tensioni, quando faceva parte di altre squadre, potevano essere gestite meglio. «Non sempre ho gestito le situazioni nel migliore dei modi: sono il primo a dirlo», racconta a Zito Madu sul numero di marzo di GQ. E infatti, nel 2020 ha cercato di dare un’immagine di sé più risolta e matura. Ildi basket- 31 anni, 2,01 metri d'altezza, con i Miami Heat dal 2019 - svela anche altri aspettia sua vita. Tanto per cominciare, cita Selena Gomez tra i suoi amici e non come fidanzata (nonostante il gossip li volesse insieme da qualche mese). Inoltre è orgoglioso di essere texano. Molti credono che sia di Houston, ma lui ci tiene a precisare che è del suburb di Tomball e ne è molto fiero. Si considera un ragazzo di campagna, ...

memelencia : È ovvio che se inserisci Jimmy Butler nella discussione MVP poi ci devi inserire mezza NBA - MarioMH__ : @MiamiHeatCABA Miami 91 - 85 Indiana Jimmy Butler Gana Miami - scomesse1 : @Zorochan_1 Anche confermato dal giocatore NBA Jimmy Butler, sto Virus mette veramente male fisicamente - Fletcher_Lynd : si è bevuto Jimmy Butler come una gigantesca lattina di estathe al limone. - YVNGJXFFXRY : Alcuni numeri di Jimmy Butler (che ha giocato solo 26 partite su 40 totali disputate da Miami): 124 ORtg, 105 DRtg… -

Il trascinatore è, autore di una doppia doppia da 27 punti e 11 assist, mentre sono inutili i 24 punti e 17 rimbalzi di Nikola Vucevic. Settima vittoria nelle ultime otto per i Milwaukee ...Dicevano che era scontroso, ruvido, insopportabile. Ma da quando il campione dell'NBA Jimmy Butler è passato ai Miami Heat sembra un altro, come racconta sul numero in edicola di GQ ...Miami Heat-Indiana Pacers 106-109 OT. Vittoria meritata per gli Indiana Pacers che sul campo di Miami si portano via una W importante in ottica Playoff. Gli ospiti hanno comandato ...