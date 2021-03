Ibrahimovic si commuove e piange (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic si commuove e si scioglie in lacrime nel corso della prima conferenza stampa dal ritorno con la Svezia. L'attaccante del Milan si è sciolto parlando del figlio e della sua reazione alla nuova avventura del padre, che mancava dalla nazionale dagli Europei del 2016. Leggi su panorama (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatansie si scioglie in lacrime nel corso della prima conferenza stampa dal ritorno con la Svezia. L'attaccante del Milan si è sciolto parlando del figlio e della sua reazione alla nuova avventura del padre, che mancava dalla nazionale dagli Europei del 2016.

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in confer… - SkySport : Ibrahimovic: 'Rinnovo? Ottimista, voglio far parte del progetto Milan'. Poi si commuove - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… - artvklaus : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in conferenza s… - fdrcsch : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic si commuove parlando del figlio: 'Non voleva che me ne andassi' -