Ibrahimovic: «Merito di stare in nazionale. Ct? Tutto chiarito» (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic parla del ritorno in nazionale della Svezia nel corso di una conferenza stampa con il commissario tecnico Zlatan Ibrahimovic comincia la sua avventura-bis con la Svezia. L’attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa insieme al c.t. Janne Andersson. Ecco le sue dichiarazioni. «Con il c.t. ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di Tutto. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamo scelto quello che era meglio per la Svezia. Sappiamo entrambi cos’è meglio per la nazionale e oggi sono qui seduto davanti a voi. Se sono qui non è perché mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma perché ho dimostrato di meritare di esserci, Tutto quello che ho fatto prima non significa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatanparla del ritorno indella Svezia nel corso di una conferenza stampa con il commissario tecnico Zlatancomincia la sua avventura-bis con la Svezia. L’attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa insieme al c.t. Janne Andersson. Ecco le sue dichiarazioni. «Con il c.t. ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamo scelto quello che era meglio per la Svezia. Sappiamo entrambi cos’è meglio per lae oggi sono qui seduto davanti a voi. Se sono qui non è perché mi chiamo Zlatan, ma perché ho dimostrato di meritare di esserci,quello che ho fatto prima non significa ...

