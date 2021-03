Gran freddo e gran neve, meteo anomalo ma non è un’eccezione (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato e domenica tutti a parlare del freddo, del gelo, della neve, insomma dell’Inverno. Ne hanno parlato, ovviamente, mass media a vario titolo, così come hanno continuato a parlarne i vari siti meteorologici con più o meno enfasi. La neve a marzo? E’ la regola Vi facciamo una domanda: stupiti da quanto accaduto? Se la risposta è sì beh, allora si è sottovalutato marzo (e non avete letto le nostre analisi quotidiane). Già, perché conoscendo le peculiarità di marzo stupirsi di un colpo di coda invernale – forte o meno forte, non fa differenza – non ci starebbe. Marzo è così, ce lo dicono la statistiche meteorologiche e ce lo ricorda l’esperienza. Guai a sottovalutarlo, sia in termini di freddo che in termini di caldo anomalo. Sbagliato, quindi, ritenere che le ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato e domenica tutti a parlare del, del gelo, della, insomma dell’Inverno. Ne hanno parlato, ovviamente, mass media a vario titolo, così come hanno continuato a parlarne i vari sitirologici con più o meno enfasi. Laa marzo? E’ la regola Vi facciamo una domanda: stupiti da quanto accaduto? Se la risposta è sì beh, allora si è sottovalutato marzo (e non avete letto le nostre analisi quotidiane). Già, perché conoscendo le peculiarità di marzo stupirsi di un colpo di coda invernale – forte o meno forte, non fa differenza – non ci starebbe. Marzo è così, ce lo dicono la statisticherologiche e ce lo ricorda l’esperienza. Guai a sottovalutarlo, sia in termini diche in termini di caldo. Sbagliato, quindi, ritenere che le ...

