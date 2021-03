Frosinone, Stirpe: «Nesta? Serviva una scossa ma non era lui il problema» (Di lunedì 22 marzo 2021) Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esonero di Alessandro Nesta. Le sue parole Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esonero di Alessandro Nesta. Le sue parole. Nesta – «Nel Frosinone ci mettiamo testa, cuore e portafogli, non come tanti che ci mettono solo la lingua per far polemiche inutili, e ho ritenuto ci fosse bisogno di una scossa: una scelta per me molto sofferta, ma la squadra e l’ambiente ora non devono più avere nessun tipo di alibi. Quando difendevamo Nesta lo facevamo a ragion veduta, sulla base di numeri e situazioni, purtroppo il mister non ha mai potuto applicare dall’inizio il suo sistema di gioco perché ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Maurizio, presidente del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esonero di Alessandro. Le sue parole Maurizio, presidente del, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esonero di Alessandro. Le sue parole.– «Nelci mettiamo testa, cuore e portafogli, non come tanti che ci mettono solo la lingua per far polemiche inutili, e ho ritenuto ci fosse bisogno di una: una scelta per me molto sofferta, ma la squadra e l’ambiente ora non devono più avere nessun tipo di alibi. Quando difendevamolo facevamo a ragion veduta, sulla base di numeri e situazioni, purtroppo il mister non ha mai potuto applicare dall’inizio il suo sistema di gioco perché ...

