(Di lunedì 22 marzo 2021) . La stagione inizia sul circuito di Sakhir. SAKHIR () – . L’attesa è ormai finita, il Mondiale è pronto a prendere il via da Sakhir. Una pista che si preannuncia molto complicata con i suoi 57 giri e gli oltre 300 km da percorrere. Lo scorso anno a vincere, nella gara dell’incidente di Grosjean, è stato Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Alexander Albon. I primi due sono destinati a giocarsi nuovamente la vittoria, per il terzo posto sembra essere una lotta tra Perez e Bottas e le Ferrari di Leclerc e Sainz. Attenzione, comunque, alle sorprese visto che siamo solo al primo appuntamento di una stagione molto impegnativa.1,del GP delGrande attesa di scoprire i reali livelli delle monoposto. Dopo tre giorni di test senza scoprire le carte, già dalla prima sessione di ...

Ventidue anni oggi, Mick Schumacher . Un compleanno che porta al primo week end di gara, all'esordio in1, con il Gran Premio del Bahrain ( leggi glidi libere, qualifiche e gara ). L'obiettivo è semplice, concludere la gara sarà un buon risultato, a Sakhir come nelle prime della stagione ...In1 si respira l'aria del primo giorno di scuola . Domenica comincerà ufficialmente la ... Ecco gliper seguire il weekend di gara in Bahrain : Venerdì 26 marzo: Prove libere 1: 12.30 - 13:...Il conto alla rovescia è terminata! Domenica inizia finalmente la stagione dei motori! MotoGp e Formula 1 scendono in pista per la prima gara stagionale, che si prospetta ricca di spettacolo e colpi ...Formula 1, orari e info streaming del GP del Bahrain. La stagione inizia sul circuito di Sakhir. Ecco il programma completo.