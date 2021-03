Ferrero contro Dazn: «Non svendiamoci» (Di lunedì 22 marzo 2021) A pochi giorni dall’ennesima assemblea della Lega Serie A per votare sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio, manca ancora l’accordo tra i club come evidenzia l’attacco portato ieri dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dopo il successo dei blucerchiati sul Torino in campionato: «Non ho niente contro Dazn, ma non penso sia pronta. La mia posizione è per chi ci accompagna da 18 anni: Sky. Faccio un appello a tutti gli altri colleghi presidenti, perché rinunciare a Sky vuole dire mandare a casa migliaia di persone, quindi propongo un accordo. La fibra ancora non c’è come dovrebbe. Non svendiamoci». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) A pochi giorni dall’ennesima assemblea della Lega Serie A per votare sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio, manca ancora l’accordo tra i club come evidenzia l’attacco portato ieri dal presidente della Sampdoria Massimodopo il successo dei blucerchiati sul Torino in campionato: «Non ho niente, ma non penso sia pronta. La mia posizione è per chi ci accompagna da 18 anni: Sky. Faccio un appello a tutti gli altri colleghi presidenti, perché rinunciare a Sky vuole dire mandare a casa migliaia di persone, quindi propongo un accordo. La fibra ancora non c’è come dovrebbe. Non». L'articolo ilNapolista.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Arriva la bordata di #Ferrero ?? Le sue parole porteranno alla svolta? ?? - g_abbo_ : La celentano e la cuccarini sembrano La ferrero contro la Pandistelle per la miglior crema spalmabile #amici - RiccardoLascia1 : @lasoncini Per fortuna Ferrero risponde per le rime. Ma contro la marea montante... - R9Mancini : RT @EdTroiano: @Barilla e #Ferrero alla Ue: “Basta galline in gabbia” L'industria alimentare europea si schiera contro gli allevamenti in… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero contro il sindaco #Raggi: insorgono i tifosi #festadelpapà -