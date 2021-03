Dl Sostegni: Di Piazza (M5S), 'bene incremento fondo straordinario Terzo settore' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Labitalia) - “E' certamente positivo l'incremento, nel nuovo decreto Sostegni, di 100 milioni di euro del fondo straordinario per il Terzo settore, che, in questo drammatico anno, ha svolto un ruolo essenziale per milioni di famiglie. E' allarmante l'aumento dei nuovi poveri, di quanti chiedono aiuto alla Caritas per ricevere un pacco della spesa o un pasto caldo, perché piombati in difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid-19, così come l'impoverimento generalizzato del ceto medio, registrato negli ultimi mesi. Il peso della crisi non può essere interamente scaricato su questa componente vitale della società e dell'economia italiana". Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Steni Di Piazza. "Servono misure eccezionali, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Labitalia) - “E' certamente positivo l', nel nuovo decreto, di 100 milioni di euro delper il, che, in questo drammatico anno, ha svolto un ruolo essenziale per milioni di famiglie. E' allarmante l'aumento dei nuovi poveri, di quanti chiedono aiuto alla Caritas per ricevere un pacco della spesa o un pasto caldo, perché piombati in difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid-19, così come l'impoverimento generalizzato del ceto medio, registrato negli ultimi mesi. Il peso della crisi non può essere interamente scaricato su questa componente vitale della società e dell'economia italiana". Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Steni Di. "Servono misure eccezionali, il ...

