Denaro per i timbri sul passaporto: in manette poliziotto in servizio all’aeroporto (Di lunedì 22 marzo 2021) Corruzione aggravata e continuata, falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale su identità o qualità personali, rivelazione di segreti d’ufficio e uso di atto falso: è la lunga lista di reati al centro dell’operazione “Rainbow” coordinata dal pm Silvia Marchina che ha portato nella notte tra sabato e domenica all’arresto – da parte degli agenti della Questura – di un poliziotto di 57 anni Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio alla Polizia di frontiera aerea di Orio, di E.P., nata in Albania nel 1984 e di R.D.S., nata nel 1993 e residente in provincia di Cremona. È stata inoltre sequestrata l’agenzia di disbrigo pratiche amministrative “Tutti i Colori del Mondo” di Treviglio in via Gerola 2, di cui E.P. è la titolare, e R.D.S. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Corruzione aggravata e continuata, falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, falsa attestazione a Pubblico Ufficiale su identità o qualità personali, rivelazione di segreti d’ufficio e uso di atto falso: è la lunga lista di reati al centro dell’operazione “Rainbow” coordinata dal pm Silvia Marchina che ha portato nella notte tra sabato e domenica all’arresto – da parte degli agenti della Questura – di undi 57 anni Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, inalla Polizia di frontiera aerea di Orio, di E.P., nata in Albania nel 1984 e di R.D.S., nata nel 1993 e residente in provincia di Cremona. È stata inoltre sequestrata l’agenzia di disbrigo pratiche amministrative “Tutti i Colori del Mondo” di Treviglio in via Gerola 2, di cui E.P. è la titolare, e R.D.S. ...

Advertising

Rinaldi_euro : Ong indagate per il traffico di migranti. Salvini smaschera Carola Rackete – Il Tempo - LegaSalvini : ONG INDAGATE PER IL TRAFFICO DI MIGRANTI. #SALVINI SMASCHERA CAROLA RACKETE - LeoWh1te_ : Volevo informare i covidioti che il denaro è il miglior modo per veicolare e prendersi il virus, visto che le banco… - CdRLaFarfalla : @mariodraghi_it @AndreaOrlandosp @Roma @AndreaCoiaM5S @virginiaraggi è del tutto insensato stanziare tanti inutili… - SantucciFulvio : @filippomricci flussi di denaro controllabili dalla filiera per arricchire certe tasche più di altre. Già così abbi… -