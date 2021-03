Coronavirus, oggi in Germania il vertice per estendere il lockdown. Giappone pronto a una stretta sui viaggiatori dall’estero (Di lunedì 22 marzo 2021) Germania EPA/Omer Messinger La cancelliera tedesca Angela Merkel.L’ipotesi di un coprifuoco notturno La Germania è pronta a prolungare il lockdown. La raccomandazione è contenuta in una bozza, visionata dall’agenzia Reuters e preparata dall’ufficio della cancelliera Angela Merkel in vista della videoconferenza di oggi, 22 marzo, con i Laender per decidere sulle prossime misure anti Covid. Secondo quanto previsto dalla bozza, il lockdown, in scadenza il 28 marzo, proseguirebbe fino al 18 aprile. Una proposta precedente prevedeva che tutti i viaggiatori di ritorno nel Paese avrebbero dovuto mettersi in quarantena, anche se non erano stati in una zona a rischio contagio. Questa proposta era tra parentesi nell’ultima bozza, il che significa che è ancora in discussione. Sul ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021)EPA/Omer Messinger La cancelliera tedesca Angela Merkel.L’ipotesi di un coprifuoco notturno Laè pronta a prolungare il. La raccomandazione è contenuta in una bozza, visionata dall’agenzia Reuters e preparata dall’ufficio della cancelliera Angela Merkel in vista della videoconferenza di, 22 marzo, con i Laender per decidere sulle prossime misure anti Covid. Secondo quanto previsto dalla bozza, il, in scadenza il 28 marzo, proseguirebbe fino al 18 aprile. Una proposta precedente prevedeva che tutti idi ritorno nel Paese avrebbero dovuto mettersi in quarantena, anche se non erano stati in una zona a rischio contagio. Questa proposta era tra parentesi nell’ultima bozza, il che significa che è ancora in discussione. Sul ...

