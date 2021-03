Assassin' s Creed Valhalla riceve un hotfix per i crash del Festival di Ostara

(Di lunedì 22 marzo 2021) L'aggiornamento 1.2 di'sè stato pubblicato la scorsa settimana e dal 18 marzo è disponibile ildi. Sfortunatamente, però, i giocatori hanno iniziato a segnalareanomali dopo il lancio dell'aggiornamento. Ubisoft ha confermato che unlato server risolve il problema, ma bisognerà attendere un aggiornamento più corposo per risolvere definitivamente i problemi riscontrati. Ciò ha comportato la rimozione temporanea delle decorazioni degli insediamenti. Anche le missioni deldiche richiedono decorazioni non possono essere completate, sebbene il team di sviluppo stia lavorando a una soluzione più permanente. Ildurerà fino all'8 aprile. Leggi ...

I problemi di crash di'sValhalla non sono stati ancora risolti in modo permanente, ma il team di sviluppo Ubisoft ha una soluzione temporanea . Un nuovo aggiornamento dovrebbe consentire al giocatore di ...... Gearbox Publishing) Excellence in Animation, Art, & Visual Achievement'sValhalla (Ubisoft Montreal / Ubisoft) Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive ...L'evento Festival i Ostara sembra aver innescato una serie di crash nella versione PC di Assassin's Creed Valhalla, e così Ubisoft ha preparato un hotfix.. Assassin's Creed Valhalla ha visto nei ...Ubisoft è intervenuta con un hotfix per sistemare i crash di Assassin's Creed Valhalla apparsi con l'ultima patch, rimuovendo feature.