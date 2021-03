Anzio, ladra ‘recidiva’ in azione: si intrufola in un ristorante per rubare alle 5 del mattino (Di lunedì 22 marzo 2021) alle 5:00 di questa mattina è stata presa con le mani nel sacco una giovane 30enne intenta a rubare all’interno di una sala ricev. A coglierla sul fatto, mentre ancora stava tentando di portar via qualcosa, è stata una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Anzio. I militari stavano pattugliando il territorio dopo una segnalazione di movimenti sospetti all’interno della sala ricevimenti ‘Marron Five’ di via Venere. Dopo l’avviso i Carabinieri sono intervenuti velocemente beccando la malvivente ancora all’interno del locale. Lei, una giovane italiana senza fissa dimora, era già nota alle forze dell’ordine: i Carabinieri l’avevano già beccata a rubare computer e quant’altro. La pena, per tanto, non ha subito sconti: immediatamente arrestata è stata condotta presso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021)5:00 di questa mattina è stata presa con le mani nel sacco una giovane 30enne intenta aall’interno di una sala ricev. A coglierla sul fatto, mentre ancora stava tentando di portar via qualcosa, è stata una pattuglia della Stdei Carabinieri di. I militari stavano pattugliando il territorio dopo una segnaldi movimenti sospetti all’interno della sala ricevimenti ‘Marron Five’ di via Venere. Dopo l’avviso i Carabinieri sono intervenuti velocemente beccando la malvivente ancora all’interno del locale. Lei, una giovane italiana senza fissa dimora, era già notaforze dell’ordine: i Carabinieri l’avevano già beccata acomputer e quant’altro. La pena, per tanto, non ha subito sconti: immediatamente arrestata è stata condotta presso ...

