Andrea Scanzi dedica L’affondo al governo Draghi: “Difetti più dei pregi: elementi di discontinuità da Conte solo per agevolare Salvini” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella nona puntata de ‘L’affondo’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto, Andrea Scanzi analizza la figura di Mario Draghi: “Cercherò di raccontarlo senza essere inutilmente critico o anche, come fanno molti colleghi o presunti tali, senza essere inutilmente celebrativo”, ha spiegato il giornalista che settimana scorsa ha dedicato la rubrica al neo eletto segretario Pd Enrico Letta. “Trovo che questo governo dopo poco più di un mese di vita abbia dei pregi e purtroppo dei Difetti. Trovo che i Difetti siano superiori per ora ai pregi e trovo soprattutto che laddove si riscontrino degli elementi di discontinuità rispetto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella nona puntata de ‘’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto,analizza la figura di Mario: “Cercherò di raccontarlo senza essere inutilmente critico o anche, come fanno molti colleghi o presunti tali, senza essere inutilmente celebrativo”, ha spiegato il giornalista che settimana scorsa hato la rubrica al neo eletto segretario Pd Enrico Letta. “Trovo che questodopo poco più di un mese di vita abbia deie purtroppo dei. Trovo che isiano superiori per ora aie trovo soprattutto che laddove si riscontrino deglidirispetto al ...

