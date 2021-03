Allegri | “Tutto sul mio futuro | si torni a lavorare nei settori giovanili Dybala? Quando arrivò dal Palermo…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 22 marzo 2021) Parola a Massimiliano.Diversi sono stati i temi trattati dall'allenatore originario di Livorno, ospite di Sky Calcio Club: dal suo, all'addio alla Juventus, l'ultima squadra che il tecnico ha guidato. Ma non solo... "Chi mi ha chiamato? Posso dire questo, che il Real mi ha cercato ma dissi di no perché già avevo dato la mia parola alla Juve. Non so ancora niente del mio, adesso sto guardando delle partite e mi immedesimo nella testa degli allenatori immaginando che sostituzioni fare per esempio. Ormai giugno sta arrivando e voglio tornare. Spagna, Inghilterra, tutte hanno grande fascino, ma magari anche l'Italia, perché no", sono state le sue parole.- "? Gli ho detto le stesse cose che dicevano a me ai tempi del Pescara: 'Vedi di arretrare che tu non puoi giocare così ...