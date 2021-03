Adam Zagajewski e il tradimento di un mondo storto

(Di martedì 23 marzo 2021) Di fronte all’irreparabilità del distacco sancito dalla morte assume una risonanza malinconica la frase di Emmanuel Lévinas cheha posto a esergo di quella che s’è rivelata la sua ultima raccolta, Prawdziwe zycie: «La vita vera è altrove, ma noi siamo qui». Un’affermazione che il poeta scomparso domenica a Cracovia interpretava ironicamente alla luce del socratico «sapere di non sapere»: nei suoi tratti positivi la «vita vera» ci sfugge, eppure la flagrante insufficienza dell’hic et nunc è di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

E' morto domenica a Cracovia: il migliore poeta polacco vivente e uno dei più interessanti sulla scena internazionale. Per lui la poesia era una forza di rinnovamento, un'energia spirituale. Uomo timido e schivo, ...E' morto a Cracovia il grande poeta polacco, una delle voci più autorevoli del panorama poetico mondiale. Nato nel 1945 a Leopoli, città allora polacca e oggi ucraina, nel 2001 scrisse la poesia "Try to Praise The Mutilated ...Di fronte all’irreparabilità del distacco sancito dalla morte assume una risonanza malinconica la frase di Emmanuel Lévinas che Adam Zagajewski ha posto a esergo di quella che s’è rivelata la sua ulti ...In morte del poeta errante che raccontò l’Europa e la sua Polonia, in cerca di libertà E’ morto domenica a Cracovia Adam Zagajewski: il migliore poeta polacco vivente e uno dei più interessanti sulla ...