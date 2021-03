Vaccino Covid, Locatelli: “AstraZeneca è sicuro” (Di domenica 21 marzo 2021) “Ribadiamo che il Vaccino AstraZeneca è sicuro, non c’è nessun motivo per avere riluttanze o diffidenze rispetto a farsi vaccinare. In Inghilterra addirittura 10 milioni di persone hanno ricevuto il Vaccino AstraZeneca e la mortalità si è ridotta del 90%. Vacciniamoci, dunque”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ospite a Mezz’ora in più. “Credo che la sospensione del blocco AstraZeneca in Germania e poi in altri Paesi debba essere letta in un senso valorizzante come strumento protettivo improntato alla massima cautela. Quando ci sono dei segnali è importante che le strutture preposte alla farmaco-vigilanza e alla farmaco-sorveglianza li intercettino: fermarsi per approfondirli e per fare poi una valutazione è una dimostrazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “Ribadiamo che il, non c’è nessun motivo per avere riluttanze o diffidenze rispetto a farsi vaccinare. In Inghilterra addirittura 10 milioni di persone hanno ricevuto ile la mortalità si è ridotta del 90%. Vacciniamoci, dunque”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco, ospite a Mezz’ora in più. “Credo che la sospensione del bloccoin Germania e poi in altri Paesi debba essere letta in un senso valorizzante come strumento protettivo improntato alla massima cautela. Quando ci sono dei segnali è importante che le strutture preposte alla farmaco-vigilanza e alla farmaco-sorveglianza li intercettino: fermarsi per approfondirli e per fare poi una valutazione è una dimostrazione di ...

