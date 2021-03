Traffico Roma del 21-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazionescarso sulle strade cittadine nessun impedimento dirglielo anche sul raccordo e consolari alle restrizioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso si aggiunge la domenica ecologica che prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde il blocco delscatta 7:30 si protrarrà sino alle 12:30 poi nel pomeriggio nuovo stop dalle 16:30 alle 20:30 il provvedimento è valido anche per i veicoli forniti di permesso di accesso nelle zone alimitato previste diverse deroghe sulla-fiumicino ricordiamo i lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere e l’Euro in quest’ultima direzione tutto il ...