'Torneresti alla Juve?': Allegri risponde così in diretta tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Il futuro, il momento della Juve, la difficoltà del calcio italiano in Europa, l'essere allenatore. Massimiliano Allegri ha parlato di tutto , dribblando però la domanda sulla prossima panchina. " ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) Il futuro, il momento della, la difficoltà del calcio italiano in Europa, l'essere allenatore. Massimilianoha parlato di tutto , dribblando però la domanda sulla prossima panchina. " ...

Advertising

sportli26181512 : 'Torneresti alla Juve?': #Allegri risponde così in diretta tv: L’ex tecnico bianconero parla della fine del rapport… - LucaLyon81 : @blvckgnr Alla domanda torneresti alla Juventus 'Andrea sta facendo bene,....non saprei...e risata ' - MaryDiDio2 : Non voglio illudermi , ma la risatina di Max quando gli chiedono “ torneresti alla Juve “ mi ha fatto sperare in un… - MartaSic_u92 : RT @marco_rogerio_: Torneresti alla #Juve? #Allegri: 'ci tornerei...' - nonodifila : RT @lipagush: Torneresti alla juve... Il viso di max ha dato la risposta, gli brillavano gli occhi. -