Sicurezza in Arcelor Mittal Chianese | “L’azienda rispetti gli impegni assunti”

(Di domenica 21 marzo 2021) “Non c’è tempo da perdere sullaall’interno della fabbrica”. Giovanni, commissario provinciale del Pd di Taranto interviene sul delicatissimo tema della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno dello stabilimento siderurgico.“Inaccettabile pensare che si possa ogni giorno rischiare la vita recandosi semplicemente a lavoro, per superficialità di un’azienda che non riesce a mantenere glie mostra mancanza di rispetto per chi opera nella fabbrica”.“Una vergogna le foto relative al cedimento del piano di calpestio in area Agglomerato, veicolate dall’Unione Sindacale di Base che preannuncia, a giusta ragione, una denuncia in Procura”.“– prosegue perentorio– dia concretezza alle “promesse” per garantire condizioni di lavoro sicure. Già nelle ...