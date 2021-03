(Di domenica 21 marzo 2021) Laè la serie TV thriller drama provedal Regno Unito e distribuita da Netflix in tutti i paesi dal 12 marzo 2021. Ecco qui la nostraTITOLO ORIGINALE: The One. GENERE: thriller. NAZIONE: Regno Unito. CREATORE: Howard Overman. CAST: Hannah Ware, Dimitri Leonidas, Stephen Campbell Moore, Wilf Scolding, Diarmaid Murtagh DURATA: 40 minuti circa ad episodio. DISTRIBUZIONE: Netflix. USCITA: 12 marzo 2021 Laè una delle novità nel catalogo Netflix nel mese di marzo e vi giunge con una prima stagione composta da otto episodi e un genere drama thriller di quelli che vogliono tenere alta la tensione dello spettatore. Direttamente dal Regno Unito, la serie è tratta da un romanzo di i John Marrs ...

Advertising

tuttoteKit : Recensione La coppia quasi perfetta: niente di memorabile #LaCoppiaQuasiPerfetta #Netflix #tuttotek - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: La coppia quasi perfetta, recensione – E se a trovare l’anima gemella fosse la genetica? - fradanilo62 : In una grande villa di Oslo, Clara e Haavard conducono una vita serena e agiata insieme ai loro due figli. Coppia d… - ilNotiziarioInd : La coppia quasi perfetta, recensione – E se a trovare l’anima gemella fosse la genetica? - Recenserie : Idee originali ma non troppo. #TheOne -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione coppia

tuttoteK

Questa curiosa, ci porta a viaggiare in tutto il mondo e in tante cucine, supermercati, ... Troppi elementi a fare da contorno ad un'idea semplice ed efficace -Waffle + Mochi L'idea ...... di cosa parla il film Durante il giorno del matrimonio di Will ed Elizabeth, laviene ... I Pirati dei Caraibi, curiosità edella pellicola: oltre al film ci sono i romanzi della serie ...La coppia quasi perfetta è la nuova serie TV dal regno unito che mescola thriller e distopia. Scopriamo insieme la recensione.Il giudice meschino con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri stasera su Rai1: libro, streaming, recensioni Stasera Rai1 manda in onda la replica de Il giudice ...