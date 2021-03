Pordenone: in sei a consumare nel bar nonostante zona rossa. Sanzionati e locale chiuso per 5 giorni (Di domenica 21 marzo 2021) (foto archivio)Stavano consumando le loro ordinazioni all’interno del bar nonostante il divieto previsto per la zona rossa. Per questo sei avventori sono stati Sanzionati dalla Polizia a Pordenone. Multato anche il titolare, mentre per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni.Questa mattina, dopo alcune segnalazioni di un andirivieni di persone in corrispondenza del bar, due volanti sono intervenute sul posto per un controllo. nonostante il bar risultasse chiuso, la porta laterale era invece aperta. All’interno gli agenti hanno trovato il titolare e 6 clienti intenti a consumare bevande. Riscontrata quindi la violazione delle normative in materia anticovid gli agenti hanno sanzionato gli avventori e il ... Leggi su udine20 (Di domenica 21 marzo 2021) (foto archivio)Stavano consumando le loro ordinazioni all’interno del baril divieto previsto per la. Per questo sei avventori sono statidalla Polizia a. Multato anche il titolare, mentre per ilè stata disposta la chiusura di 5.Questa mattina, dopo alcune segnalazioni di un andirivieni di persone in corrispondenza del bar, due volanti sono intervenute sul posto per un controllo.il bar risultasse, la porta laterale era invece aperta. All’interno gli agenti hanno trovato il titolare e 6 clienti intenti abevande. Riscontrata quindi la violazione delle normative in materia anticovid gli agenti hanno sanzionato gli avventori e il ...

