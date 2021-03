Picchiato in stazione a Roma perché baciava il suo compagno Il video dell’aggressione (Di domenica 21 marzo 2021) L’aggressione a Roma, alla stazione di Valle Aurelia. Il racconto: ha attraversato i binari per raggiungerli e ha detto «non vi vergognate?». Poi calci e pugni Leggi su corriere (Di domenica 21 marzo 2021) L’aggressione a, alladi Valle Aurelia. Il racconto: ha attraversato i binari per raggiungerli e ha detto «non vi vergognate?». Poi calci e pugni

elenabonetti : A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti… - gennaromigliore : Massima solidarietà. E massimo impegno, mi auguro da parte di tutte le forze politiche, ad approvare al più presto… - Daniele_Manca : Picchiato perché baciava il suo compagno, la denuncia di Gaynet. L’aggressione a Roma, alla stazione di Valle Aurel… - PinascoDanilo : RT @elenabonetti: A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umil… - DelMoroMassimo1 : RT @elenabonetti: A questi due ragazzi tutta la mia vicinanza. Scene come questa, la violenza, la discriminazione, ci offendono tutti. Umil… -