Max Allegri | chi è l’ex compagna Gloria Patrizi | perché si sono lasciati

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’allenatore Maxha spesso avuto a che fare con belle donne: ora fidanzato con Ambra Angiolini, prima stava conNato a Livorno nel 1967, Massimilianoprima di diventare allenatore ha giocato per diversi anni come centrocampista in diverse squadre italiane. Complice forse anche il fascino toscano, Maxè stato spesso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RealPiccinini : Come al solito vi aspetto stasera al Club, subito dopo #RomaNapoli. Con Max Allegri prevedo parecchi bomboni... ??… - mattiasr00 : Che allenatore sei Max, stupendo. Uno che si appassiona, che spiega il calcio partendo dal passato. La frase poi 'I… - LuigiMazzilli4 : @DiMarzio Gestione del gruppo, comunicazione....su questi aspetti Max una spanna sopra tutti #Allegri - max_blue : RT @lorenzolari90: La “gestione dell’imprevisto” rimarrà per sempre la qualità di Max Allegri che mi mancherà di più. #SkyCalcioClub - marcomagliano22 : MAX ALLEGRI -

Ultime Notizie dalla rete : Max Allegri

Ancheera stato confermato (da Andrea Agnelli) pubblicamente poche settimane prima di ricevere il benservito. Pure Maurizio Sarri si sentiva al sicuro , un anno fa come oggi si parlava di ...Riecco. Appuntamento da non perdere stasera a Sky Calcio Club (alle 22.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A) per commentare la giornata di campionato appena conclusa e non solo. Quello al ...L'allenatore Max Allegri ha spesso avuto a che fare con belle donne: ora fidanzato con Ambra Angiolini, prima stava con Gloria Patrizi ...Il tecnico toscano torna a parlare in televisione, ospite del Club di Fabio Caressa. Le sue parole sulle sue scelte future Torna a parlare a distanza di tempo Max Allegri, ospite al “Club” nel post di ...