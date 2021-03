Juve a - 11 da Sarri un anno fa. Tecnico, società e squadra sul banco degli imputati (Di domenica 21 marzo 2021) L'anno scorso dopo 27 partite la Juve di Maurizio Sarri aveva 11 punti in più dei 55 di Pirlo oggi. Due anni fa quella di Max Allegri ne aveva 20 in più. Il consuntivo al 21 marzo, primo giorno di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) L'scorso dopo 27 partite ladi Maurizioaveva 11 punti in più dei 55 di Pirlo oggi. Due anni fa quella di Max Allegri ne aveva 20 in più. Il consuntivo al 21 marzo, primo giorno di ...

Advertising

_UntilTheEnd___ : RT @FBiasin: Arrivi a #Pirlo perché non ti andava bene #Sarri che hai preso perché #Allegri vinceva ma non era 'bello'. Nella #Juve che no… - BarcelonavsJuve : Juve a -11 da Sarri un anno fa. Tecnico, società e squadra sul banco degli imputati Esto dicen en Italia de la Final - arvtirama : RT @dreaminhogvarts: Ultima cosa: Pirlo non avrà esperienza e Sarri il feeling con i giocatori non l'ha mai avuto ma quello che manca davve… - aldebara_n : RT @EmanueleBottoni: Finalmente la Juve ha un Campione alla guida, altro che Sarri, un cafone con il mozzicone in bocca che non sa relazion… - CPatuto : RT @dreaminhogvarts: Ultima cosa: Pirlo non avrà esperienza e Sarri il feeling con i giocatori non l'ha mai avuto ma quello che manca davve… -