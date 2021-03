Isola 15, dopo Nicolò Ferrari un altro noto ex corteggiatore (ed ex protagonista di Temptation Island) punge Akash Kumar (Di domenica 21 marzo 2021) dopo Nicolò Ferrari, anche Manfredi Ferlicchia punge Akash Kumar. Non sembra esserci proprio pace per il modello e attuale naufrago de L’Isola dei Famosi, su cui si sta creando un grande chiacchiericcio. Da quando è iniziata l’avventura in Honduras, il popolo nel web sta indagando a fondo sul suo passato e molteplici sono le curiosità venute fuori. Tanti, infatti, non ricordavano che proprio Akash fosse uno dei single della primissima edizione di Temptation Island. Durante il reality estivo delle tentazioni, però, il giovane dagli occhi di ghiaccio si era presentato come Andrea Pablo Romeo. Dettaglio che non è di certo passato inosservato al pubblico di Canale 5. Da allora sono diverse le trasmissioni a cui ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021), anche Manfredi Ferlicchia. Non sembra esserci proprio pace per il modello e attuale naufrago de L’dei Famosi, su cui si sta creando un grande chiacchiericcio. Da quando è iniziata l’avventura in Honduras, il popolo nel web sta indagando a fondo sul suo passato e molteplici sono le curiosità venute fuori. Tanti, infatti, non ricordavano che propriofosse uno dei single della primissima edizione di. Durante il reality estivo delle tentazioni, però, il giovane dagli occhi di ghiaccio si era presentato come Andrea Pablo Romeo. Dettaglio che non è di certo passato inosservato al pubblico di Canale 5. Da allora sono diverse le trasmissioni a cui ha ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ier… - IsolaDeiFamosi : Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre l’… - trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - IsaeChia : #Isola 15, dopo Nicolò Ferrari un altro noto ex corteggiatore (ed ex protagonista di Temptation Island) punge Akash… - Ele75480142 : RT @trashbiccis: MA POI SCUSATE MA DOVE CA**O VI VIENE TUTTA STA VOGLIA DI VOTARE SOLO PER BUTTARE FUORI A UNO CHE VI STA SULLA FAGIANA? DO… -