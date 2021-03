Gimbe: "Da 3-4 giorni ci sono piccoli segnali di rallentamento dell'epidemia" (Di domenica 21 marzo 2021) Negli ultimi 3-4 giorni s’intravedono “piccoli segnali di rallentamento” dell’andamento dell’epidemia di Covid in Italia che “potrebbero rappresentare l’inizio degli effetti delle nuove misure restrittive, che saranno ben visibili dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione”. Lo spiega all’agenzia di stampa Ansa il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta che analizza la situazione in particolare negli ospedali. Al 20 marzo in area medica il dato nazionale (41%) supera il livello di allerta del 40% con Lombardia (51%), Emilia Romagna (54%) e Piemonte (58%) che vanno oltre il 50% e le Marche che arrivano al 64%. Nelle terapie intensive il dato nazionale (37%) è ben oltre il livello di allerta del 30% con 6 ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Negli ultimi 3-4s’intravedono “di’andamentodi Covid in Italia che “potrebbero rappresentare l’inizio degli effettie nuove misure restrittive, che saranno ben visibili dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione”. Lo spiega all’agenzia di stampa Ansa il presidentea FondazioneNino Cartabellotta che analizza la situazione in particolare negli ospedali. Al 20 marzo in area medica il dato nazionale (41%) supera il livello di allerta del 40% con Lombardia (51%), Emilia Romagna (54%) e Piemonte (58%) che vanno oltre il 50% e le Marche che arrivano al 64%. Nelle terapie intensive il dato nazionale (37%) è ben oltre il livello di allerta del 30% con 6 ...

