Fiorentina, Vlahovic: un gol al Milan per stabilire un record in Serie A (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo la tripletta realizzata contro il Benevento, Dusan Vlahovic punta a ripetersi anche questo pomeriggio contro il Milan Dopo la tripletta realizzata contro il Benevento, Dusan Vlahovic punta a ripetersi anche questo pomeriggio contro il Milan. Al centravanti viola manca una sola rete per diventare il miglior marcatore serbo in un singolo campionato di Serie A: in questo momento è a quota 12 gol, gli stessi messi a referto da Sergej Milinkovic-Savic nel 2017/18. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo la tripletta realizzata contro il Benevento, Dusanpunta a ripetersi anche questo pomeriggio contro ilDopo la tripletta realizzata contro il Benevento, Dusanpunta a ripetersi anche questo pomeriggio contro il. Al centravanti viola manca una sola rete per diventare il miglior marcatore serbo in un singolo campionato diA: in questo momento è a quota 12 gol, gli stessi messi a referto da Sergej Milinkovic-Savic nel 2017/18. Leggi su Calcionews24.com

