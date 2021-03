Fiorentina-Milan 0-0 | match in corso | LIVE NEWS

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : Le scelte di #Prandelli e #Pioli per #FiorentinaMilan - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - MilanWorldForum : Il gol di Ibra in Fiorentina - Milan. Video ?? - BobbyMcflyy : Fiorentina Milan 2 1 SEGNATEVELO -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

L'episodio chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/21: moviola......(4 - 4 - 1 - 1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli(4 - 2 - 3 - 1): G. ...Prosegue la Serie A con gli incontri della 28a giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la classifica ...Fiorentina-Milan si gioca oggi, domenica 21 marzo, con calcio di inizio alle ore 18.00. Il match, valido per la 28a giornata di Serie A, si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra di ...