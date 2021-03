ArcelorMittal: chi si fida più del colosso indiano? (Di domenica 21 marzo 2021) Taranto, 21 mar – Le mosse di ArcelorMittal continuano ad essere sempre più imprevedibili e spregiudicate. Nelle ultime ore abbiamo avuto l’ennesima conferma. Nel giro di poche ore i vertici della multinazionale indiana annunciano un taglio delle produzioni salvo poi fare marcia indietro. Un inspiegabile dietrofront? Difficile crederci. Vediamo perché. ArcelorMittal sfida Invitalia Ieri mattina apprendiamo che: “Am Investco (ArceloMittal Italia) annuncia una riduzione dei suoi livelli di produzione ed un rallentamento temporaneo dei suoi piani di investimento. Le misure saranno in vigore fintanto che Invitalia non adempierà agli impegni presi con l’accordo di investimento”. In pratica, la controllata italiana del colosso dell’acciaio accusa l’agenzia governativa guidata da Domenico Arcuri di “non versato la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Taranto, 21 mar – Le mosse dicontinuano ad essere sempre più imprevedibili e spregiudicate. Nelle ultime ore abbiamo avuto l’ennesima conferma. Nel giro di poche ore i vertici della multinazionale indiana annunciano un taglio delle produzioni salvo poi fare marcia indietro. Un inspiegabile dietrofront? Difficile crederci. Vediamo perché.Invitalia Ieri mattina apprendiamo che: “Am Investco (ArceloMittal Italia) annuncia una riduzione dei suoi livelli di produzione ed un rallentamento temporaneo dei suoi piani di investimento. Le misure saranno in vigore fintanto che Invitalia non adempierà agli impegni presi con l’accordo di investimento”. In pratica, la controllata italiana deldell’acciaio accusa l’agenzia governativa guidata da Domenico Arcuri di “non versato la ...

