Arcelor Mittal. Cede paiolato in area Agglomerato. Pronta denuncia in Procura (Di domenica 21 marzo 2021) Ancora un grave episodio che conferma le condizioni di sicurezza assolutamente precarie e gravi all'interno dello stabilimento siderurgico: durante un giro di ispezione alcuni lavoratori si sono accorti del cedimento di una parte di paiolato nel reparto Omo 2. Si tratta del piano di calpestio, arrugginito, che si trova al di sopra di nastri in marcia. Facile comprendere l'entità del rischio per un lavoratore che dovesse trovarsi ad operare in quel punto durante il cedimento: potrebbe precipitare su impianti in marcia con ovvie, tragiche conseguenze.Quella interessata dall'episodio è una delle aree che presentano maggiori criticità, più volte evidenziate dall'Unione Sindacale di Base, che torna a denunciare lo stato degli impianti all'interno della fabbrica e i relativi rischi.Già lo scorso anno un fatto simile avvenuto nello stesso reparto è finito sui ...

