Annunciati i vincitori dei Gaming Awards 2021 Primato un pò a sopresa

Leggi su helpmetech

(Di domenica 21 marzo 2021) Sono statidegli SXSW. In collaborazione con IGN , SXSW ha presentato i suoi trofei deiaidi categoria in una cerimonia tenutasi sabato 20 marzo. Hades è emerso come uno dei favoriti dell’evento, vincendo il prestigioso premio Videogioco dell’anno e un’eccellenza in Riconoscimento di Game Design, che prende in considerazione il miglior concetto di design complessivo, le meccaniche di gioco e l’esecuzione. Anche l’FPS co-op di fantascienza Deep Rock Galactic ha ottenuto un grande punteggio alla cerimonia di quest’anno, portando a casa premi in entrambe le categorie in cui è stato nominato. ha vinto trofei per Indie Game of the Year ed Excellence in Multiplayer. Entrambe le ...