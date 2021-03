Aggressione omofoba a Roma, bacia il compagno e viene picchiato: “Ma non vi vergognate?” | VIDEO (Di domenica 21 marzo 2021) bacia il compagno e viene picchiato: Aggressione omofoba a Roma VIDEO picchiato con calci e pugni perché stava baciando il proprio compagno alla stazione dei treni: l’ennesima Aggressione omofoba è avvenuta a Roma lo scorso 26 febbraio, ma è stata resa nota solo ora per agevolare l’iter legale. A denunciare il pestaggio è Rosario Coco, referente dell’associazione Gaynet Roma, il quale ha anche pubblicato un VIDEO che mostra l’Aggressione. “Denunciamo con sgomento l’Aggressione subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021)ilcon calci e pugni perché stavando il proprioalla stazione dei treni: l’ennesimaè avvenuta alo scorso 26 febbraio, ma è stata resa nota solo ora per agevolare l’iter legale. A denunciare il pestaggio è Rosario Coco, referente dell’associazione Gaynet, il quale ha anche pubblicato unche mostra l’. “Denunciamo con sgomento l’subita da Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione, presso la stazione dei treni di Valle ...

PierRos14181182 : @Maximinelli Non mi sorprende il fatto che Lei metta il like a uno sciocco commento che si fa beffe di aggressione… - Rospo_85 : Riguardo l'aggressione omofoba di ieri a #Roma. Per tutti quelli che 'eh ma quello invece di fare il video poteva i… - DomenicoRotolo : Ancora un’aggressione omofoba, questa volta a Roma. Questo soggetto ha attraversato i binari per prendere a pugni d… - AlfioMarciante : RT @magazine_italia: Roma,aggressione omofoba in metropolitana .Due ragazzi si stavano baciando e un omofobo li aggredisce in maniera assur… - sticazzimelrose : @elenabonetti c'è stata una aggressione omofoba a Roma.. Con tanto di video che ha fatto il giro del web.... del su… -