Toloi, prima volta in Nazionale: «Un sogno. Grazie a Gasperini e all’Atalanta» (Di sabato 20 marzo 2021) Rafael Toloi è stato convocato per la prima volta in Nazionale da Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Atalanta Rafael Toloi festeggia la prima convocazione in Nazionale. Le sue parole riportate sul sito dell’Atalanta. «Sono molto felice. Per me è davvero un sogno. Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la Fifa ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid… Mai avrei pensato di arrivare dove sono oggi. Per questo devo ringraziare il presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Rafaelè stato convocato per lainda Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni del difensore dell’Atalanta Rafaelfesteggia laconvocazione in. Le sue parole riportate sul sito dell’Atalanta. «Sono molto felice. Per me è davvero un. Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un paio di mesi fa la Fifa ha dato l’autorizzazione a poter essere convocato per l’Italia. Ho giocato 200 partite con la maglia dell’Atalanta e la duecentesima è stata in Champions League contro il Real Madrid… Mai avrei pensato di arrivare dove sono oggi. Per questo devo ringraziare il presidente Percassi e suo figlio Luca che mi hanno sempre fatto sentire la loro ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - Atalanta_BC : 2 nerazzurri in #Nazionale! ?????? Prima convocazione per Rafael #Toloi e nuova chiamata per Matteo #Pessina! Grandi r… - Gazzettadmilano : Atalanta, prima convocazione in nazionale per Toloi, conferma per Pessina. - LazioCentroamr1 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA #Qat… - ItaSportPress : Toloi, prima gioia 'Azzurra': 'Nazionale? Sono molto felice. Un sogno realizzato' - -