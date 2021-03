Stone Island e New Balance: nuova collaborazione (Di sabato 20 marzo 2021) Con alcune immagini postate sulle loro rispettive pagine social Stone Island e New Balance hanno annunciato un’interessante collaborazione che partirà nei prossimi mesi. I due colossi, infatti, hanno intenzione di dare vita ad una linea di calzature che tutti, ormai, non vedono l’ora di scoprire! Se due dei più importanti marchi di abbigliamento e calzature di uniscono e danno vita ad una collaborazione non possono che nascere prodotti incredibili. E Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Con alcune immagini postate sulle loro rispettive pagine sociale Newhanno annunciato un’interessanteche partirà nei prossimi mesi. I due colossi, infatti, hanno intenzione di dare vita ad una linea di calzature che tutti, ormai, non vedono l’ora di scoprire! Se due dei più importanti marchi di abbigliamento e calzature di uniscono e danno vita ad unanon possono che nascere prodotti incredibili. E Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GQitalia : L'inizio di una delle collaborazioni più interessanti dell'anno - f_grandi : @CatiaMamone I miei preferiti erano gli Stone Island e gli Avirex - bartulen99 : @SkySport @erroriarbitrali @GranGalaAIC @delinquentweet barbicchio e felpa Stone Island per l'Orsato nazionale ?? - antoniobonati : Stone Island e New Balance, ne vedremo delle belle - ricciardones : RT @eventiatmilano: Tra i top events della @MI_DigitalWeek di questo sabato, C0C 'The Festival As A Performance' @ClubToClub Registrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stone Island Milano Digital Week, top events sabato 20 marzo C0C The Festival as a Performance: Milano as Part of Stone Island Sound - Alle 21 ( https://www.milanodigitalweek.com/c0c ).

Stone Island e New Balance, ne vedremo delle belle I due marchi annunciano l'inizio di una collaborazione a lungo termine che verrà svelata nel corso dell'anno Stone Island e New Balance hanno deciso di aprire le porte dei loro rispettivi laboratori di ricerca con lo scopo di lavorare insieme sulla creazione di nuovi prodotti innovativi. I due brand, che ...

Primi pezzi nel 2021: Stone Island: al via una partnership pluriennale con New Balance fashionmagazine.it Stone Island e New Balance: nuova collaborazione Con alcune immagini postate sulle loro rispettive pagine social Stone Island e New Balance hanno annunciato un’interessante collaborazione che ...

Club To Club, stasera a Milano l’edizione digitale “The Festival As A Performance” Dopo il successo dell’edizione torinese, il progetto/evento virtuale della storica rassegna di musica avant-pop porterà XIII e KODE9 nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e nei cantieri della M4 ...

C0C The Festival as a Performance: Milano as Part ofSound - Alle 21 ( https://www.milanodigitalweek.com/c0c ).I due marchi annunciano l'inizio di una collaborazione a lungo termine che verrà svelata nel corso dell'annoe New Balance hanno deciso di aprire le porte dei loro rispettivi laboratori di ricerca con lo scopo di lavorare insieme sulla creazione di nuovi prodotti innovativi. I due brand, che ...Con alcune immagini postate sulle loro rispettive pagine social Stone Island e New Balance hanno annunciato un’interessante collaborazione che ...Dopo il successo dell’edizione torinese, il progetto/evento virtuale della storica rassegna di musica avant-pop porterà XIII e KODE9 nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale e nei cantieri della M4 ...