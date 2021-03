Spezia | Piccoli da record | percentuale realizzativa migliore della Serie A

(Di sabato 20 marzo 2021) Robertoè il giocatore con lain questaA:per l’attaccante delloRobertoè il giocatore con lain questaA (36%: 4 reti con 11 tiri). Suo il gol del momentaneo 1-0 contro il Cagliari. Come riportato da Opta, la statistica premia il giovanissimo attaccante di proprietà dell’Atalanta e in prestito allo. Leggi su Calcionews24.com

Una vittoria pesante che porta in dote la quarta firma di Piccoli in Serie A ed un messaggio all'Atalanta. Roberto Piccoli potrebbe essere uno degli uomini chiave per la salvezza dello Spezia. Piccoli e Maggiore fanno esultare Italiano. LE PAGELLE. Piccoli 7 - Il gol è bello e da attaccante di razza, un colpo di testa che regala tre punti salvezza fondamentali allo Spezia.