Repubblica | De Laurentiis farebbe ponti d’oro pur di avere Simone Inzaghi al Napoli

(Di sabato 20 marzo 2021)Roma dedica un articolo a, al suo rapporto con Lotito. Scrive anche di Defortemente interessato al futuro dell’allenatore della Lazio (ilsta di un paio di settimane fa)scrive in maniera chiara che i rapporti tra Lotito enon sono più gli stessi. È legittimo sbandierare come un vanto cinque anni di rara compattezza Quegli anni però potrebbero aver già cominciato a pesare: perché tutto finisce. I rapporti si induriscono. Prima erano idratati alla perfezione, come i muscoli di un calciatore giovane e ben alimentato. Adesso fanno attrito, come l’articolazione di un ginocchio con le cartilagini ridotte, nel vero senso della parola, all’osso. E ancora.dice: «Io voglio solo la Lazio». ...

Secondo La, Aurelio De, starebbe pensando di dare priorità all'aspetto economico. Infatti se l'obiettivo Champions non dovesse essere raggiunto, sarebbe pronto ad ulteriori ...Commenta per primo Tra Aurelio Dee Gennaro Gattuso è in atto una tregua armata per provare a portare comunque il Napoli in Champions League. Secondo, tuttavia, il rapporto fra i due è compromesso e non sarà ...Simone dice che vuole solo la Lazio, ma il rinnovo del contratto slitta» Repubblica scrive in maniera chiara che ... del contratto slitta e non è un mistero che, per esempio, De Laurentiis farebbe ...Secondo La Repubblica, Aurelio De Laurentiis, starebbe pensando di dare la priorità all’aspetto economico. Infatti se l’obiettivo Champions non dovesse essere raggiunto, sarebbe pronto ad ulteriori ...