Primo sciopero Amazon: pacchi in tilt (Di sabato 20 marzo 2021) Anna Muzio La protesta per i turni di lavoro di driver e di chi sta in magazzino Lunedì niente pacchi alla porta, il postino, o meglio il driver Amazon non suonerà nemmeno una volta: è stato infatti indetto il Primo sciopero generale nazionale di 24 ore di tutto il personale della filiera del colosso di Seattle che consente all'ormai indispensabile pacco con la striscia nera di arrivare nelle nostre case, dagli addetti degli hub a quelli delle consegne. Ma questa volta le organizzazioni sindacali che hanno indetto la mobilitazione, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno deciso di chiedere «attenzione e solidarietà» anche all'ultimissimo anello della catena, il cliente finale. Si parla di lavoratori che sono stati, pure loro, i nostri angeli nell'ultimo anno, anche se a qualcuno possono essere apparsi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Anna Muzio La protesta per i turni di lavoro di driver e di chi sta in magazzino Lunedì nientealla porta, il postino, o meglio il drivernon suonerà nemmeno una volta: è stato infatti indetto ilgenerale nazionale di 24 ore di tutto il personale della filiera del colosso di Seattle che consente all'ormai indispensabile pacco con la striscia nera di arrivare nelle nostre case, dagli addetti degli hub a quelli delle consegne. Ma questa volta le organizzazioni sindacali che hanno indetto la mobilitazione, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno deciso di chiedere «attenzione e solidarietà» anche all'ultimissimo anello della catena, il cliente finale. Si parla di lavoratori che sono stati, pure loro, i nostri angeli nell'ultimo anno, anche se a qualcuno possono essere apparsi ...

