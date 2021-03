Pirlo: «Inter-Sassuolo? Noi e altri abbiamo giocato con dei malati. In questo caso è intervenuta l’Asl» (Di sabato 20 marzo 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento. Tra i temi toccati, quello di Dybala. “Spero di recuperare Dybala durante la sosta, avrà una settimana o due di tempo per rimettersi con la squadra. Purtroppo lo abbiamo avuto pochissimo, sto parlando con lui, ha voglia di giocare, lo vedo sereno e voglioso di dare il contributo e speriamo che sia un grande acquisto per il rush finale”. Sugli altri infortunati: “Buffon sta meglio, si è allenato, vedremo se potrà giocare o no. Fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro” Sullo scudetto: “Possiamo mettere pressione all’Inter, dipende solo da noi, dobbiamo fare una grande partita e conquistare i tre punti” Su Ronaldo e Morata: “Ha ancora un anno di contratto e siamo felici possa continuare a giocare con noi ancora ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Benevento. Tra i temi toccati, quello di Dybala. “Spero di recuperare Dybala durante la sosta, avrà una settimana o due di tempo per rimettersi con la squadra. Purtroppo loavuto pochissimo, sto parlando con lui, ha voglia di giocare, lo vedo sereno e voglioso di dare il contributo e speriamo che sia un grande acquisto per il rush finale”. Sugliinfortunati: “Buffon sta meglio, si è allenato, vedremo se potrà giocare o no. Fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro” Sullo scudetto: “Possiamo mettere pressione all’, dipende solo da noi, dobbiamo fare una grande partita e conquistare i tre punti” Su Ronaldo e Morata: “Ha ancora un anno di contratto e siamo felici possa continuare a giocare con noi ancora ...

