Meloni: Draghi è in continuità con Conte: depressione dell’economia con chiusure forzate (Di sabato 20 marzo 2021) Giorgia Meloni attacca frontalmente il nuovo Governo mettendo il dito nella piaga. “Il tanto atteso decreto ‘sostegni’ delude di molto le aspettative”. Il leader di Fratelli d’Italia parla di numeri. “Conti alla mano le imprese a cui è stato imposto di non lavorare percepiranno aiuti che vanno dall’1,7% a massimo il 5% rispetto alla perdita annuale. Chi nel 2020 ha perso 40.000€ di fatturato percepirà 2.000€ di aiuti, chi ne ha persi 120.000€ avrà diritto al massimo a 5.000€. Cifre ridicole rispetto alle perdite, che non riescono a coprire nemmeno i costi fissi”. La Meloni attacca anche sul fronte delle costose “eredità grilline”. “Nessuna notizia invece sullo stop al cashback, su cui lo Stato ha messo la bellezza di 5 miliardi di euro. Draghi è sulla linea della perfetta continuità con il governo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 marzo 2021) Giorgiaattacca frontalmente il nuovo Governo mettendo il dito nella piaga. “Il tanto atteso decreto ‘sostegni’ delude di molto le aspettative”. Il leader di Fratelli d’Italia parla di numeri. “Conti alla mano le imprese a cui è stato imposto di non lavorare percepiranno aiuti che vanno dall’1,7% a massimo il 5% rispetto alla perdita annuale. Chi nel 2020 ha perso 40.000€ di fatturato percepirà 2.000€ di aiuti, chi ne ha persi 120.000€ avrà diritto al massimo a 5.000€. Cifre ridicole rispetto alle perdite, che non riescono a coprire nemmeno i costi fissi”. Laattacca anche sul fronte delle costose “eredità grilline”. “Nessuna notizia invece sullo stop al cashback, su cui lo Stato ha messo la bellezza di 5 miliardi di euro.è sulla linea della perfettacon il governo ...

