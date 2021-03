LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Acapulco in DIRETTA: Zverev è il primo finalista! Tra poco in campo di due maghi della racchetta (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.31 Lorenzo Musetti proviene dalle qualificazioni: un percorso strabiliante dopo le vittorie sul padrone di casa Hernandez Serrano, Agustin Velotti e Ferreira Silva. 05.29 Il tennista di Carrara ieri ha conquistato la vittoria prestigiosa battendo 6-4 7-6 Grigor Dimitrov dopo 6 match point. L’ennesimo match epico dopo quelli vinti in tre set contro Diego Schwartzman e Francis Tiafoe. 05.27 Il tennista azzurro torna in campo dopo aver raggiunto la top 100 e la prima semifinale in un ATP 500: l’italiano è al 94º posto e potrebbe raggiungere la posizione 77 in caso di vittoria. 05.25 Arbitrerà la sfida Fergus Murphy. 05.23 Tra poco dunque scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas: chi raggiungerà ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.31 Lorenzoproviene dalle qualificazioni: un percorso strabiliante dopo le vittorie sul padrone di casa Hernandez Serrano, Agustin Velotti e Ferreira Silva. 05.29 Il tennista di Carrara ieri ha conquistato la vittoria prestigiosa battendo 6-4 7-6 Grigor Dimitrov dopo 6 match point. L’ennesimo match epico dopo quelli vinti in tre set contro Diego Schwartzman e Francis Tiafoe. 05.27 Il tennista azzurro torna indopo aver raggiunto la top 100 e la prima semifinale in un ATP 500: l’italiano è al 94º posto e potrebbe raggiungere la posizione 77 in caso di vittoria. 05.25 Arbitrerà la sfida Fergus Murphy. 05.23 Tradunque scenderanno inLorenzoe Stefanos: chi raggiungerà ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Acapulco 2021 - Lorenzo Musetti cerca la sua prima finale nel circuito maggiore contro un altro… - Adriana11100542 : RT @GeorgeSpalluto: Musetti ???? vs Tsitsipas ???? si giocherà non prima delle 5 del mattino, live su @SuperTennisTv Non avete neanche la 'scu… - infoitsport : LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Acapulco in DIRETTA: il toscano sfida il fenomeno greco, sognando la finale - livetennisit : ATP Acapulco: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) - Alenize82 : Siamo LIVE su Twitch! -