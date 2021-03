LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: la Deceuninck di Alaphilippe tira il gruppo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Conci, Van der Hoorn, Jorgensen e Tonelli mantengono 1’34” in questa fase. Il gruppo non sta forzando. 15.39 Mathieu Van der Poel è sempre attentissimo nelle primissime posizioni. Chissà che l’olandese non decida di muoversi già sulla Cipressa… 15.38 Il gruppo è tirato dalla Deceuninck-Quick Step di Julian Alaphilippe. 15.37 Terminato il Capo Cervo, 45 km al traguardo. A breve il Capo Berta. 15.35 Rallenta il gruppo. Conci, Tonelli, Van der Hoorn e Jorgensen aumentano il proprio gap a 1’35”. 15.33 Tagliani e Planet sono sfiniti e perdono terreno proprio all’imbocco di Capo Cervo. 2,1 km al 2,5% di pendenza media. 15.33 Restano 1’20” di vantaggio per Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Conci, Van der Hoorn, Jorgensen e Tonelli mantengono 1’34” in questa fase. Ilnon sta forzando. 15.39 Mathieu Van der Poel è sempre attentissimo nelle primissime posizioni. Chissà che l’olandese non decida di muoversi già sulla Cipressa… 15.38 Ilto dalla-Quick Step di Julian. 15.37 Terminato il Capo Cervo, 45 km al traguardo. A breve il Capo Berta. 15.35 Rallenta il. Conci, Tonelli, Van der Hoorn e Jorgensen aumentano il proprio gap a 1’35”. 15.33 Tagliani e Planet sono sfiniti e perdono terreno proprio all’imbocco di Capo Cervo. 2,1 km al 2,5% di pendenza media. 15.33 Restano 1’20” di vantaggio per Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles ...

