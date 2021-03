Lazio | Muriqi titolare con l’Udinese | le ultime da Formello

(Di sabato 20 marzo 2021) AInzaghi fa le prove anti Udinese: Caicedo verso la panchina, a sostituirlo accanto ad Immobile ci sarà, Inzaghi ha sciolto i dubbi nel corso della rifinitura pre Udinese. Caicedo andrà in panchina a causa di un edema plantare e il mister lascerà il campo ache partirà dal primo minuto accanto ad Immobile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 In difesa, confermato Radu. Il difensore potrà tagliare il traguardo delle 401 presenze accanto ad Acerbi e Patric (che ha vinto il ballottaggio con Musacchio). Marusic e Lazzari – che giocherà con una fasciatura, dopo l’infortunio rimediato a Monaco – si divideranno le corsie laterali; mentre Leiva riprenderà le chiavi della cabina di regia. Leggi su Calcionews24.com

A Formello Inzaghi fa le prove anti Udinese: Caicedo verso la panchina, a sostituirlo accanto ad Immobile ci sarà ...FORMELLO - Rifinitura pre - Udinese, lapronta ad una partita da non sbagliare per rimanere attaccata al treno per l'Europa. Caicedo, ... In attacco, con Immobile, provato. Deludente in ...A Formello Inzaghi fa le prove anti Udinese: Caicedo verso la panchina, a sostituirlo accanto ad Immobile ci sarà Muriqi ...Lazio: le ultime in vista dell'Udinese. L'attenzione è tutta posta sulle condizioni di Felipe Caicedo. L'attaccante della Lazio non è al meglio per un problema al piede, ma oggi ...