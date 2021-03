La seconda lettera di Celentano a Fabrizio Corona | “Inutile uno sciopero della fame in piena pandemia”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) Pochi giorni dopo la prima missiva pubblicata sui social arriva ladi. Il Molleggiato l’ha postata nell’ultima ora, ancora una volta con la firma L’Inesistente mutuata dal nome scelto per il suo profilo Instagram.torna in carcere Nel primo messaggio Adrianoha comunicato all’ex agente dei paparazzi la sua solidarietà a seguitovicenda giudiziaria per la quale è stato disposto il suo trasferimento in carcere. Appresa la notiziasi è procurato delle ferite e ha reagito con violenza mentre gli agenti lo accompagnavano in carcere. L’ex agente, inoltre, ha sfondato il vetro dell’ambulanza e per questo è stato trasportato ...