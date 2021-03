Gasp a Verona col dubbio Gosens: “Sportiello? Scelta tecnica, niente screzi” (Di sabato 20 marzo 2021) Si riparte. Verso Verona con il dubbio Gosens (“vediamo dopo l’ultimo allenamento se ce la fa”), la probabile conferma di Sportiello e l’altrettanto probabile part time di Ilicic. Gasperini, fresco di premio che l’Associazione Calciatori ha attribuito a lui, all’Atalanta e, nei rispettivi ruoli, a Gosens e al Papu Gomez, volta pagina dopo la Champions, prendendosi le cose buone e anche quelle negative: “Per noi è stata una bella esperienza, sono confronti che ti danno la dimensione di dove sei e ne usciamo fiduciosi di poterci migliorare. Ma avete visto con quale rispetto ci ha affrontato il Real? Con l’umiltà della grande squadra che parte da un’ottima difesa. Poi il calcio italiano esce sconfitto per tanti motivi, un po’ per la mentalità, un po’ perché ci sono meno giocatori di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Si riparte. Versocon il(“vediamo dopo l’ultimo allenamento se ce la fa”), la probabile conferma die l’altrettanto probabile part time di Ilicic.erini, fresco di premio che l’Associazione Calciatori ha attribuito a lui, all’Atalanta e, nei rispettivi ruoli, ae al Papu Gomez, volta pagina dopo la Champions, prendendosi le cose buone e anche quelle negative: “Per noi è stata una bella esperienza, sono confronti che ti danno la dimensione di dove sei e ne usciamo fiduciosi di poterci migliorare. Ma avete visto con quale rispetto ci ha affrontato il Real? Con l’umiltà della grande squadra che parte da un’ottima difesa. Poi il calcio italiano esce sconfitto per tanti motivi, un po’ per la mentalità, un po’ perché ci sono meno giocatori di ...

