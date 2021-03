Forte terremoto in Giappone, allarme tsunami (Di sabato 20 marzo 2021) Una Forte di scossa di terremoto, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter, è stata registrata nel nordest del Giappone. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami. Secondo le prime informazioni, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una sessantina di chilometri al largo della città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Secondo l'emittente Nhk, un'onda alta un metro ha già raggiunto le coste di Miyagi. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni provocati dal terremoto, che ha fatto oscillare anche gli edifici a Tokyo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Unadi scossa di, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter, è stata registrata nel nordest del. Le autorità hanno emesso un. Secondo le prime informazioni, l'epicentro del sisma è stato localizzato a una sessantina di chilometri al largo della città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Secondo l'emittente Nhk, un'onda alta un metro ha già raggiunto le coste di Miyagi. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni provocati dal, che ha fatto oscillare anche gli edifici a Tokyo.

