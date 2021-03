Draghi non vuole prendere il Mes: ora non è prioritario, sarebbe uno spreco di soldi (Di sabato 20 marzo 2021) Nella conferenza stampa di venerdì sera, Mario Draghi ha risposto anche a una domanda sul Mes. “Durante le consultazioni preliminari – ha detto – mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes. Ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale che prendere il Mes non è prioritario. Ma c’è un motivo ancor più importante: il Mes è essenzialmente investito nella sanità, quando avremo un piano sanità condiviso dal Parlamento e dall’opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena. Prenderlo senza avere un piano può significare buttare via i soldi“. Le reazioni sono arrivate ma un po’ a scoppio ritardato. Anzi, i partiti favorevoli al Mes non hanno battuto ciglio. A cominciare da Italia Viva, che pure sul Mes aveva attuato con Conte un lungo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Nella conferenza stampa di venerdì sera, Marioha risposto anche a una domanda sul Mes. “Durante le consultazioni preliminari – ha detto – mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes. Ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale cheil Mes non è. Ma c’è un motivo ancor più importante: il Mes è essenzialmente investito nella sanità, quando avremo un piano sanità condiviso dal Parlamento e dall’opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena. Prenderlo senza avere un piano può significare buttare via i“. Le reazioni sono arrivate ma un po’ a scoppio ritardato. Anzi, i partiti favorevoli al Mes non hanno battuto ciglio. A cominciare da Italia Viva, che pure sul Mes aveva attuato con Conte un lungo ...

